2022年資本市場震盪不安，壽險市場亦出現避險性投保。壽險公會15日公布，前二月新契約保費近1,718億元，從1月時成長9.6％，到2月累計成長幅度僅剩0.7％，主要是投資型保單已連續二個月衰退，前二月新契約保費近826億元，比去年同期衰退11.3％，2月投資型新契約保費僅294億元，創16個月的新低銷量。

主要是股債市波動，有意投保投資型保單的保戶開始觀望，且有部分壽險公司降溫其投資型保單的銷售力道，2021年一整年每月投資型保單銷量，都占當月新契約保費5成以上，全年銷售近5,775億元，創歷史新高，今年前二月每月占率都不到50％，2月更只有45.73％。

前二月保戶資金轉向利變壽險及固定利率壽險保單，前二月利變壽險新契約保費共682億元，較去年同期大幅成長31％，固定利率傳統壽險保單亦有87億元，同比成長近27％，是今年前二月唯二成長的保單類型。

主要是這二款保單利率保底，由壽險公司保證，保戶至少保本保息，利變壽險還可透過壽險公司宣告利率，有機會參與市場利率上升，宣告利率高於保單預定利率的部分，保戶即有增值回饋金，今年前二月都有壽險公司調高宣告利率，的確吸引保戶的目光。

去年在股債多頭、資本市場大好之際，加上新台幣升值，兌換成美元投保，還有匯兌利益，因此保戶紛紛投入投資型保單，相對保守的利變壽險全年衰退近15％。

今年1月及2月因全球可能出現通膨問題、美國即將升息及俄烏戰爭，市場動盪劇烈， 投資型保單買氣受影響，利變壽險保單買氣則回升，加上傳統壽險保單，前二月占率拉高到近45％，若加上利變年金新契約保費56億元，占率則拉高到48％左右，不過今年利變年金因為宣告利率未見拉高，甚至有下降，銷量是比去年同期衰退45％以上。

前二月因為國外旅行仍未恢復正常，傷害險（即意外險、旅平險）新契約保費15.56億元，同比衰退5.6％，已是連續第三年衰退；健康險（即醫療險）前二月銷售51.81億元，因為沒有過去熱銷的失扶險，亦是衰退23％以上。