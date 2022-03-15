桃園市政府警察局中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，且該分局要求現行犯在警察詢問時，應一律施用手銬及腳銬，違反比例原則及警察職權行使法相關規定。監委林國明、陳景峻、蔡崇義提案糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請內政部警政署檢討改善。

音樂老師詹慧玲去年4月22日遭桃園市政府警察局中壢分局一名葉姓員警盤查，但拒回答且罵員警「很蠢」，被施以柔道「大外割」當街壓制、後依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲則認為警察濫權、執法過當也提起訴訟。雙方去年都獲檢方不起訴處分。

監委調查發現，中壢分局葉姓警員在欠缺合理懷疑之狀況下，任意攔查詹姓女教師，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人之異議，在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，依妨害公務罪之現行犯加以逮捕，違反警察職權行使法相關規定，不當侵害民眾自由權利。

監委指出，中壢分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，在該分局自行劃定之「治安熱點（區）」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

監委表示，案發後該分局未釐清法律適用，針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，且要求所屬於詢問現行犯時，應一律施用手銬及腳銬，違反警職法及警械使用條例之相關規定，並在公眾得出入之場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開之原則。違失情節重大，故提案糾正中壢分局，並函請桃園市警局檢討未盡督導之責。

監委表示，警察執法理念應與時俱進，在追求績效及治安目的達成的同時，亦重視程序完備及精緻執法。因此函請內政部警政署應督促各警察機關確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具、避免在公眾得出入之辦公場所詢問被告，及落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全。