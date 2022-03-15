俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)昨日(14)簽署禁止出口糖、小麥、玉米等穀物的禁令，副總理阿布拉姆琴科(Viktoria Abramchenko)今天接受採訪指出:「國內糧食供應不虞匱乏。」然而，近期社交平台流出一段畫面，俄羅斯人民在超市瘋搶食物，還因此發生口角，貨架上商品全被一掃而空，其中又以「糖」最為熱銷。

美、英和歐盟對俄羅斯一連串祭出經濟制裁，俄境內數百家企業紛紛撤出或關閉，這些處罰措施帶來的影響愈來愈顯著。盧布暴跌、物價上漲、失業率攀升等問題迫在眉睫，加上俄羅斯的孤立感也漸趨強烈。根據BBC報導，今年2月糖和穀物的價格比去年高出20%，店家開始限制顧客購買商品數量。一位俄民表示:「食物不會消失，但會變得更貴，至於貴到什麼地步，我實在無法想像…」

據路透社報導，俄羅斯副總理阿布拉姆琴科15日接受媒體採訪篤定的說道:「國內沒有任何食物短缺或是產品範圍縮小的現象。」更進一步說道，俄方將重新定位市場，建立互利互惠原則貿易，並擴大與友好國家的關係。

近期論壇網站Reddit流傳一段影片，當地人拍下俄羅斯超市人滿為患，大家擠破頭搶購糧食回家囤貨，還因此發生口角。其中貼文還特別註記「糖最受歡迎」，引來世界各地網友留言嘲諷「等著吧!只會更亂…」、「俄國即將誕生新貨幣，就是糖!」、「不意外，該帝國也曾經為糖而戰。」另一名網友接著回應「還有鹽和香料。」

至於為什麼糖特別熱銷，有些網友推測是要用來釀伏特加(Vodka)，畢竟對俄羅斯人來說，喝伏特加就像喝水一樣稀鬆平常。俄羅斯生產的糖足以供給國內市場，甚至外銷世界，但這並不代表能夠無限持維持下去。