新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.2傳染力強，加上放寬防疫限制，令歐洲疫情再起。除了英國近幾周確診病例急速增加外，德國上周曾發生單日新增確診數逾25萬人創新高。法國、瑞士、義大利到荷蘭的單日確診數也再次增加。