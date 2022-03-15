Omicron亞型變異株BA.2 令歐洲疫情再起 20:162022/03/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.2傳染力強，加上放寬防疫限制，令歐洲疫情再起。除了英國近幾周確診病例急速增加外，德國上周曾發生單日新增確診數逾25萬人創新高。法國、瑞士、義大利到荷蘭的單日確診數也再次增加。 大陸國家衛健委：現行防控措施應對Omicron疫情行之有效 香港擋不住Omicron 醫曝這款疫苗保護力降太快 #Omicron #亞型 #變異株 #BA #歐洲疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron亞型BA.2將超車BA.1 羅一鈞曝國內數據 15:002022/03/14 生活 分析大陸嚴峻疫情 「首席專家」一理由斷言：會明顯控制 08:432022/03/15 兩岸 陸增3507例本土確診 專家剖析中國堅持「動態清零」原因 09:402022/03/15 兩岸 新冠自測試劑 上架大陸電商 04:102022/03/15 產業財經 餐飲股 2月營收齊高歌 04:102022/03/14 證券．權證 韓政府預測疫情本周觸頂 下周起趨減 17:132022/03/14 財經 NBA》放厄文進入休息室 籃網挨罰5萬美元 07:432022/03/15 體育 NBA》詹皇譜寫傳奇數據 30K-10K-10K歷史第一人 13:212022/03/14 體育 鄧倫逃漏稅遭重錘罰4.7億 Angelababy、楊冪都被牽連 18:432022/03/15 娛樂 韓妞練習生韓瑞希 再陷染毒爭議「零反省」出席法庭 18:232022/03/15 娛樂 療癒系超立體造型 BAC「巧巧遇見妮」迪士尼造型蛋糕開賣 13:332022/03/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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