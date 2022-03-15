正妹醫師「綠肥兒」畢業於陽明大學醫學系，擁有甜美臉蛋外，白袍下還擁有火辣身材，多次登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板都掀起熱議；平時綠肥兒樂於在社群分享生活點滴，近日曬出去採草莓的照片，上帝視角雄偉雙峰太巨，粉絲大歪樓瘋喊「我想種草莓」。

網紅綠肥兒從學生時期就是知名的學霸正妹，最近她分享多張去苗栗採草莓的照片，不論是席地而坐或蹲坐姿勢，都能看到她神情專注，想把手中籃子用新鮮草莓填滿；綠肥兒雀躍地說，「今天最大的幸福：擁抱草莓季的一切」，有資深粉絲看她坐地上，點出她的苦衷，「這時候就怪自己怎麼長那麼高」，本人也跳出來說答對。

綠肥兒近日曬出去採草莓的照片，上帝視角雄偉雙峰太巨，粉絲大歪樓瘋喊「我想種草莓」。(圖/ 摘自綠肥兒IG)

而綠肥兒再更新其他採草莓視角，鏡頭由上往下拍她蹲在地上的樣子，她的上半身穿著大U領白色T恤，邪惡視角也讓她的傲人雙球呼之欲出，超深I字事業線看起來格外性感撩人。

大票網友又被綠肥兒的好身材震暈一遍又一遍，紛紛留言盛讚，「好香的採草莓視角」、「好想種草莓」、「是個視角，世界太美好了」、「攝影師應該很想喝草莓牛奶」、「這個莓（美）景我給100分」、「這角度採草莓，我也想採了」。