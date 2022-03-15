380萬休旅車國道拋錨 牙醫車主「如坐移動棺材」搭棚抗議

1輛進口休旅車本月3日因拋錨停在國3路中央，車內2人竟在後方揮舞三角錐、衣服示警，誇張行為引發討論；事後車主身分曝光，是名牙醫師，他說該車要價380萬，開了快3年近期問題不斷，事發前10天也曾熄火，痛批根本坐在「行動棺材」內，日前他與車廠協商不成，還氣得與妻子到車廠前搭帳篷抗議。

有網友在臉書「爆料公社公開版」分享1段國道監視器畫面，1輛轎車在國道3號南下217公里處、接近草屯交流道的路中線拋錨，車內男駕駛於是下車拿三角錐在車後不斷揮舞，而副駕駛座女子也下車猛力揮動手中白色衣服，2人就當場在路中用肉身示警後方車輛，相當危險。

據《三立新聞網》報導，該名男駕駛是名牙醫師，他當時在國道上時速約120，開車過程突然失去動力，方向盤、油門全都卡死，他只好停在路中，擔心導致追撞才會揮舞三角錐，所幸轎車在8分鐘後又可重新啟動；他事後受訪透露，該輛休旅車要價380萬，車齡僅2年多，近期卻頻頻出事。

該名牙醫師說，該輛休旅車是妻子送他的生日禮物，目前仍在保固期內，但近期卻經常發生開在路中突然熄火，2月22日就已發生過1次，車廠修好後隔10天再度出事，他因此要求廠商確認無虞並延長1、2年保固，對方拒絕、協調破局，廠商認為他獅子大開口，要他去找消保官，他最後決定在車廠前搭帳篷抗議。