示意圖／東網

香港大學醫學院團隊最新模型估算，截至14日香港已有358萬人感染新冠病毒，即每兩人便有一人染疫，與早前的推算相同，相信第五波疫情在3月4日已達到頂峰。至5月中將有448萬人感染，累計5102人死亡。當局今公布新增27765例確診，289名患者死亡。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，Omicron傳播力高，且很多是無症狀患者，所以當局目前掌握的數字一定不是反映實際患者數目，可能1個已知病例背後有3、4個未知個案，他認為港大數學模型推算香港已有358萬人受到感染，大致準確。

歐家榮公布，第五波疫情累計4355人死亡，死亡率累計0.58％。而死者89％沒有接種疫苗。

此外，再增5間安老院及1間身障院舍出現疫情，涉及30名院友和13名職員。第五波疫情累計有757間安老院及271間身障院舍爆發疫情。醫護方面，至今有1.5萬人確診，當中7000多人已返回工作崗位。