澎湃新聞報導，大陸國家衛生健康委臨床檢驗中心副主任李金明15日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測，一般人群不要隨意做抗原檢測。

「我們國家已經批准的抗原檢測試劑它的敏感性在75％-98％，特異性是95％-99％之間。」李金明表示，因為大陸疫情防控措施比較好，大部分地區人群流行率低於百萬分之一。

李金明解釋，如果拿敏感性在85％、特異性97％的新冠抗原檢測試劑盒，到千萬人口的城市做篩查的話，會得到30萬個陽性，但這30萬個陽性裡只有9個是真的，也就是說絕大部分是「偽陽性」，當然檢測是陰性的結果是可靠的。

李金明表示，如果在一個流行率達到5％的人群去使用85％敏感性、97％的特異性的試劑盒，做100個陽性中約60個是真的，同時漏檢不超過1％。

因此，李金明建議，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測。一般人群不要隨意做抗原檢測。