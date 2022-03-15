尹素怡時隔5年，以韓劇《太陽的季節》回歸日日劇。（中天娛樂台提供）

《太陽的季節》男女主角吳昶錫（左）、尹素怡。（中天娛樂台提供）

尹素怡在韓劇《太陽的季節》為調查真相，嫁給仇人兒子。（中天娛樂台提供）

有「韓國章子怡」之稱的尹素怡，時隔5年以韓劇《太陽的季節》回歸日日劇，她在前一部作品《皇后的品格》飾演壞女人「徐江熙」，不擇手段卻無法得到心愛男人的心，精湛演技引起廣大觀眾關注。這回她在《太陽的季節》飾演「尹詩月」一角，是一個細心照料兒子的母親，而戲外尹素怡也時常在IG分享寶貝女兒的生活日常，流露出滿滿的母愛光輝。

尹素怡受訪時談到，已經年屆30以上，究竟什麼時候才能扮演一個深受觀眾喜愛的角色，而她的這個願望，在《太陽的季節》正好實現，劇中她深受吳昶錫和崔成宰兩位帥哥的喜愛，在戲外也受他們的照顧，尹素怡笑說，「尹詩月是一個在很多方面都受到祝福的角色。」一起合作的吳昶錫也透露，很感謝她來演這角色，是目前為止合作過的女演員中，最有默契的一位。

正在中天娛樂台熱播的《太陽的季節》，近日劇情迎來高潮，女主角尹詩月得知吳昶錫飾演的金六月，遭逢車禍其實並非意外，而且他還是真正的陽地集團繼承人，並非崔成宰飾演的崔光日，而謀劃假車禍的兇手其實是陽地集團會長，用意是想阻止帳務問題被揭發，掩蓋金六月與崔光日互相調包的真相。尹詩月為了調查真相，懷著金六月的孩子嫁給崔光日，希望讓自己的小孩能順利認祖歸宗當上繼承人，嫁進豪門的她首要面臨兒子被要求驗DNA的考驗。九死一生的金六月則從報紙得知尹詩月將結婚，這讓他大受打擊，婚禮當日尹詩月步入禮堂時，卻沒看到金六月就站在她身後，被命運捉弄的兩人讓觀眾為之揪心。

《太陽的季節》故事圍繞『復仇、野心、秘密』，而這也分別代表金六月、尹詩月、崔光日這三個角色的關鍵字。尹詩月為了心愛的男人，選擇報仇而不是死亡，並透過崔光日來取得她想要的權力，同時堅強戴著面具以奪回屬於金六月的一切。《太陽的季節》每周一至周五晚間6至8點在中天娛樂台播出。