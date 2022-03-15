逸達（6576）公告接獲中國授權夥伴長春金賽藥業通知，前列腺癌新劑型新藥亮丙瑞林注射乳劑註冊臨床試驗申請，已獲中國國家藥品監督管理局核准。

逸達表示，日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。據Transparency MarketResearch 統計，2019年全球前列腺癌藥物市場（prostate cancer therapeutics）接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，CAGR為8％。

另，據IMS 數據資料顯示，2018年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場約44億美元（所有適應症），以Leuprolide類成分之銷售額約25億美元（占56.6％）。

逸達授權夥伴長春金賽藥業於2021年7月向中國國家藥品監督管理局（NMPA）提送亮丙瑞林注射乳劑（即CAMCEVI 42 mg 六個月緩釋劑型）註冊臨床試驗申請後，於2021年12月30日接獲中國國家藥品監督管理局受理通知書並進入實質審查階段；自受理之日起60個工作天內，如未收到否定或質疑意見，即可開展註冊臨床試驗。

逸達指出，公司CAMCEVI 42毫克係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式六個月緩釋針劑，改善三十年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。