貿易零售業2021財報陸續出爐，以娛樂零售為主力的大魯閣（1432）15日即公布今年股東會紀念品，將發放700元消費抵用券，以及7張「每月玩樂買1送1券」，價值超過2,800元。

大魯閣指出，去年即首度透過集團APP，提供股東回饋抵用金，邀請股東至大魯閣旗下的運動休閒事業據點體驗，獲得股東熱烈的迴響。今年更加碼除了抵用券還有買一送一體驗券，其中消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自6月起每月限使用一次計有七張。

大魯閣目前全台有10家棒壘球打擊場、3家保齡球館、桃園卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹福湯岩盤浴，以及台中、台南ROLLER 186滑輪場等，股東持股不限股數，均予發放，以111年3月30日有權參加股東會最後買進日為準，股東收到開會通知單，即可下載APP線上領取使用。

大魯閣目前聚焦商場及運動休閒兩大事業，其中，在商場事業方面，位於新竹的大魯閣湳雅廣場，除有集團旗下的福湯岩盤浴進駐外，下月4月也將迎來桃竹苗第一家TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，並將於第三季起打造為全台第一間24小時營業的百貨商場，搶攻桃竹苗全時段的消費商機，可望為新竹的大魯閣湳雅廣場每年增加100萬來客數。

而從前二月營收年增8.9％，緊接著第二季有TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店開幕，台中大魯閣新時代購物中心也將引進大型Buffet，第四季則新增台中安和路棒壘球打擊場及高雄楠梓棒壘球保齡球複合館等，全年營收成長有望上看雙位數。