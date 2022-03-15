寬量國際（QIC）日前與證交所、Georgeson共同舉辦「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」，會後調查發現，與會者多支持「得召開臨時股東會的獨董持股條件，應提高至5～10％」，較現行的3％高；而相較亞洲、歐美市場，台企股權爭奪戰多，可能原因包括股東不合、家族內部糾紛、董事會獨立性不足，或與董監累計投票制有關。

寬量國際創辦人兼執行長李鴻基表示，近年來台灣與國際資本市場對接，相較於傳統，外資更關注公司在ESG、董監等議題，以推動公司朝永續經營目標邁進，外資也藉由投票表達對股東價值，以及實現ESG的想法。台企近年來股權爭奪戰頻頻上演，獨董引發爭議，希望藉由論壇的交流，思考國際作法。

據會後調查發現，有63％與會者贊成獨董有權召開臨時股東大會，以維護股東權利，而針對召開者條件上，目前在台灣，持股超過3％的股東經監管機關批准，可召開臨時股東會，但與會者多認為，應提高至5～10％；另外，就女性在董事會代表比例上，多數則認為應20～30％較為合適。

就獨董本身條件，與會者認為，最重要的技能是產業經驗（70％），再來是財務背景（53％），第三為管理經驗（47％）；而針對獨董需要哪些額外的訓練，則包括風險控管專業（60％）、環境與永續專業（52％）、法律背景（33％）。