中央銀行發布2月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣9.73億元（以下單位均人民幣）來到2,273.95億元，創逾八年新低，其中國際金融業務分行（OBU）減至276.63億元、創2013年2月外匯指定銀行（DBU）人民幣業務開放以來新低紀錄。

央行統計顯示，2月人民幣存款餘額續減少，其中OBU減少4.51億元至276.63億元，創DBU開放人民幣業務以來新低紀錄。DBU則跌破2,000億元大關，月減5.22億元至1,997.32億元，為八年新低。央行開放人民幣業務，OBU是2011年7月21日、DBU是2013年2月6日，開放初期存款餘額顯現快速增加，近年來大致持穩在2,200～2,500億元之間。

觀察人幣存款餘額在2015年6月達高峰的3,382.18億元後，隨人行進行匯改，人民幣不再單向升值，熱潮開始減退，餘額反轉趨於減少。至2018年12月正式跌破3,000億元大關至2,984.42億元，至今未再重返3,000億元之上，且延續減少的趨勢不變，今年2月減至2,273.95億元，續為創最高紀錄後的最低點。

央行官員表示，2月人民幣存款餘額包括法人及個人、活存及定存均為減少，並且以法人減少相對較大。主要是企業支付三角貿易貨款，及進行股權投資，還有將人民幣資金轉進美元。個人存款仍偏流向其他報酬率較高的人民幣投資商品。