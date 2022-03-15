15日下午才舉行法人說明會，新光金發言人李超儒傍晚就傳出被檢調約談，震撼金融市場，新光金15日晚間發出二點聲明，一是有關新光金控併元富證涉內線交易一案，目前尚處司法調查階段，基於偵查不公開，公司不便揣測及說明；二是本事件對公司的營運並無重大影響。

1分鐘讀財經》長榮法說倒數1天 散戶注意3大事的回應
新光金併元富證爆內線交易 發言人李超儒法說會後遭約談30萬交保
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