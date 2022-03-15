開完法說就出事 新光金二點回應 20:422022/03/15 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15日下午才舉行法人說明會，新光金發言人李超儒傍晚就傳出被檢調約談，震撼金融市場，新光金15日晚間發出二點聲明，一是有關新光金控併元富證涉內線交易一案，目前尚處司法調查階段，基於偵查不公開，公司不便揣測及說明；二是本事件對公司的營運並無重大影響。 1分鐘讀財經》長榮法說倒數1天 散戶注意3大事的回應 新光金併元富證爆內線交易 發言人李超儒法說會後遭約談30萬交保 #新光金 #開完 #法說 #二點 #法人說明會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠銀法說：今年業務方向延續穩健成長基調 21:142022/03/09 財經 純網銀拚試辦法人、房貸業務 04:102022/03/08 金融．稅務 金像電 全年營收戰新高 04:102022/03/09 證券．權證 傳拜登本周發布行政命令 研究發行數位貨幣 19:032022/03/08 財經 法說會遇長程輪擱淺 長榮老總自嘲：很尷尬 15:202022/03/15 財經 長榮海運15日法說 市場關注去年股利、經營權議題 12:242022/03/14 財經 130億併元富證爆內線交易 新光金前資深副總遭搜索約談 16:302022/03/15 社會 吳東進違反公司治理 新光金董座遭停職3個月 新壽董座減薪3成 16:462022/03/10 財經 櫃買中心 強化戰略新板宣導 04:102022/03/14 證券．權證 吳東進當影武者金管會開鍘 新光金董事長遭停職3個月 16:472022/03/10 財經 去年獲利創新高 富邦金今年股利樂觀 04:102022/03/12 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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