Tiffany & Co.自然綺想珠寶展登台，邀請林柏宏與吳卓源俊男美女組擔任導覽員，眼光精準的吳卓源對大顆彩寶愛不釋手，尤其是一顆偌大的美樂珠項鍊，更是目不轉睛，林柏宏則對傳奇珠寶藝術家Jean Schlumberger的「石上鳥」胸針情有獨鍾，胸針上身立刻化身貴公子，貴氣逼人。

吳卓源最愛Tiffany的彩寶鑽石項鍊，浪漫指數破表。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany珠寶以沉浸式體驗空間的方式呈現自然萬物之美，吳卓源身身穿白色禮服搭配Tiffany引以為傲的美鑽珠寶作品，雀躍穿梭在展區之中，猶如漫步森林中的精靈仙女，她佩戴的鑽石項鍊，主石是總重逾6.54克拉的心形切割鑽石，另再搭配鑽石耳環與經典的Tiffany Setting鉑金六爪鑽戒，浪漫指數破表。

林柏宏擔任Tiffany珠寶導覽員，最愛Tiffany「石上鳥」胸針。（Tiffany & Co.提供）

林柏宏則以一身白色西裝搭配他最愛的「石上鳥」胸針，今年

Tiffany重現珠寶藝術家Schlumberger的「石上鳥」胸針，主石為逾54.93克拉黃水晶。（Tiffany & Co.提供）

林柏宏佩戴珠寶藝術家Schlumberger設計的貓面獅身胸針。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany一口氣引進多款「石上鳥」胸針作品來台，質與量皆打破往年紀錄，主石包括黃水晶、藍水晶、碧璽、黃鑽等，都是獨一無二之作，林柏宏特別挑選一款重達43.8克拉丹泉石打造的「石上鳥」胸針，以及一款貓面獅身胸針，搭配18K金鑲鑽手環與T True鏤空戒指，貴氣逼人。Tiffany珠寶展即起至19日止。