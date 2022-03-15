饒舌歌手E.SO現手握16項代言、近期也拍攝時尚雜誌封面，今(15)日更為了MARC JACOBS 2022春季Monogram圖騰系列期間限定快閃店開幕活動站台，儼然是整個時尚界的寵兒。至於昨日白色情人節怎麼過，他透露跟朋友野營去，並自曝「蠻喜歡睡外面，不喜歡睡床。」

瘦子E.SＯ親身示範時髦潮流穿搭術。（Marc Jacobs 提供）

此次為MARC JACOBS快閃店活動站台，瘦子以滿版Monogram圖騰上衣、外套現身，下身則以素色黑色褲裝、皮鞋搭配，仔細觀察此套造型，也可發現其內裡搭配大LOGO、外套則以小LOGO相襯，也為整體穿搭搭配出層次感，他透露自己的潮流秘訣在於「凸顯亮點」，關於大圖騰服裝的穿搭心法便是「如果上半身已經夠花，褲子和鞋款就以素色搭配，就會很好看。」而他也在現場透露，不少廠商曾貼心贈送印有其名字的商品，但他其實都不敢用，「可能我比較害羞吧」，同時也表示自己不曾穿過情侶裝，「如果對方會要求代表頻率不合，不是適合的對象吧。」至於昨日情人節如何度過，他表示沒有和女友一起，反而是和朋友一起露營，熱愛戶外運動的他更進一步透露，「喜歡跑外面、去外面睡，睡地板的話，偶爾喝醉會睡一下。」

Marc Jacobs Monogram圖騰系列。（Marc Jacobs 提供）

Marc Jacobs Monogram圖騰系列。（Marc Jacobs 提供）

MARC JACOBS以品牌名稱排列的Monogram圖騰，首次登場於2021秋冬系列，此次2022春季推出完整系列單品，內容包括全系列品項有連帽上衣,寬版短袖 T 恤、寬管運動褲、羊毛針織長袖上衣和窄身裙、羊羔毛外套、托特包、球鞋、漁夫帽等等，本系列以中性設計出發，服裝剪裁以Oversize的版型為主，顏色除瘦子身上的黑白、灰褐色系外，還有亮眼的粉色。

歡慶「Monogram 系列」新品上市，消費者於快閃店期間購買系列任一單品，除即贈專屬紙袋外，開幕第一個週末還能享有限量瓶裝咖啡，且凡拍照打卡並上傳社群HashTag #MJMonogram 即可獲得品牌圖騰防水貼乙張。（Marc Jacobs 提供）

（MARC JACOBS Monogram圖騰系列期間限定快閃店，即日起至4月5日在新光三越台北信義新天地A11館1樓。（Marc Jacobs 提供）

此次MARC JACOBS於15日至4月5日間，在台北信義A11開設Monogram系列快閃店，整體裝潢也以全新圖騰貫穿，品牌還特別打造拍照區，讓瘦子直呼「這應該會變成打卡點。」而此次逛完快閃店後，他也分享自己偏好小Logo款式，除了身上那件Monogram外套外，也看上一款歹徒帽，直喊適合戴去滑雪。

Marc Jacobs 灰黑Monogram細紋緹花帆布外套 ，1萬4900元。（Marc Jacobs 提供）

Marc Jacobs 灰黑Monogram細紋緹花帆布The Tote Bag(大) ， 1萬6900元。 （Marc Jacobs 提供）

Marc Jacobs 灰黑Monogram細紋緹花帆布漁夫帽，8290元。 （Marc Jacobs 提供）

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