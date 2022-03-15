粉絲擠爆靈谷寺，就為了搶拍「持善法師」。（翻攝微博柳飄飄有點飄）

持善法師擺姿勢讓粉絲拍個過癮，「靈谷寺法師出家比在家累」也成了微博熱搜。（翻攝微博柳飄飄有點飄）

近日大陸江蘇省南京市的靈谷寺成了人潮擠爆的景點，關鍵原因是寺中「持善法師」長得太帥，成了網紅，也是粉絲爭相追捧的對象。上週末一群粉絲拿著手機、相機、大砲，甚至還出現無人機，就是為了拍攝「持善法師」，而他也「從善如流」地現身10分鐘讓粉絲們拍攝，誇張場景在網路引發熱議，「靈谷寺法師出家比在家累」也成了微博熱搜。

綜合大陸媒體報導，近日南京靈穀寺可說人山人海，人人拿出各種拍攝器材拍照拍不停，不過不是為了拍莊嚴寺廟、不是為了盛開梅花，而是為了「持善法師」。這名年輕的持善法師面目清秀，加上善於使用抖音、小紅書等社群媒體，近日爆紅。

只見週末的靈谷寺擠爆人潮，而「持善法師」為了不辜負粉絲期望，也出面站在階梯上、望向遠方，或是拿著經書站在窗邊，擺出姿勢讓粉絲拍個過癮。誇張景象在網路瘋傳，「靈谷寺法師出家比在家累」也登上微博熱搜。

眾多網友紛紛表示：「我天要不要這麼帥啊！！專業模特哈哈哈」、「哈哈哈哈大師好難，我只想安靜的念一會兒經罷了，被迫營業中……」、「哈哈哈感覺大師內心一定是非常掙扎的，被這麼多人圍觀」、「新時代結合網路文化潮流打造寺廟特色，出家人也是要吃飯的呀，香火養生一點寺廟也更加繁榮」，甚至連持善師本人都跳出來回應：「大家要理性看待啊！我就簡單被拍十分鐘左右，沒想到這都能熱搜！」。