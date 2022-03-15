美國西點軍校教授指出，雖然外界目前很難實際了解烏克蘭戰場上的現況，但依靠第三方獨立平台紀錄到的雙方載具損失數量與影像，可大致觀察到俄軍未以先進技術壓倒烏克蘭軍、遭遇嚴重後勤問題、尚無法取得空中優勢等。

美國西點軍校（United States Military Academy）系統工程學系副教授米塔（Vikram Mittal）在《富比世》（Forbes）表示，戰爭迷霧正覆蓋烏克蘭戰場，即使記者能冒險進入大城市採訪，但實際戰鬥大部分發生在其他地方，俄羅斯和烏克蘭互相矛盾的戰報也讓情況更加撲朔迷離。

不過米塔認為，依靠第三方獨立觀察網站Oryx，能相對準確地判斷烏克蘭戰場究竟發生了什麼事，因為該平台持續追蹤戰場上的軍事裝備損壞狀況，且所有資料皆有實際影像為證。

根據Oryx統計，俄羅斯的損失遠高於烏克蘭，數量為993比277，其中俄羅斯損失465輛主力地面作戰載具，包括戰車、步兵戰鬥車、裝甲運兵車等，烏克蘭則僅138輛。米塔指出，根據傳統作戰理論，若雙方勢均力敵、皆不具備技術優勢，攻守方的損失大約為3比1，與Oryx的統計數字相差不遠。

而從實際影像來看，俄軍有大量裝備屬於前蘇聯時期的「遺物」，進一步證明該國國防工業停滯不前的消息。且有大量地面載具從外觀上看不到明顯損傷，顯然是遭到士兵遺棄，其中部分陷入泥沼；顯然烏克蘭早春的融雪期，大幅增加俄軍進攻的難度，不僅部分車輛直接損失，更將其進攻和補給線限縮在道路上，十分容易遭到烏軍標定與伏擊。

烏軍也瞄準俄軍後勤車輛，進一步放大其補給問題。（圖／烏克蘭國防部臉書）

另外，Oryx還統計到俄軍損失11架定翼機、11架直升機和2架無人機，烏軍則失去8架定翼機和3架無人機。米塔認為，雙方的航空戰力損失不多，顯示兩軍皆未取得空中優勢，特別是在大量防空火力下，無論烏克蘭或俄羅斯在部署航空戰力時都顯得較為保守。

米塔承認，由於烏克蘭軍方和民眾為維持士氣，更願意上傳俄軍載具遭擊毀的影像，導致Oryx雖已較其他來源可靠，但仍不能說十分準確；不過他指出，損毀設備與外界所知的事件敘述吻合，並已足以用於解釋部分細節，認為Oryx仍具備充分參考價值。