46歲陳姓女子十年多前生完第二胎後確診乳癌，手術切除後合併荷爾蒙治療，導致更年期提前，陰道容易乾澀、發癢，性交難耐疼痛之下，多次求醫無效。高雄市立民生醫院採用玻尿酸灌注治療法，助陳女恢復正常性生活，半年來泌尿道不曾感染，找回生活品質。

民生醫院泌尿科醫師卓孟德表示，女性更年期導致的私密處乾澀、萎縮症狀可藉由補充女性荷爾蒙來改善，但陳女因乳癌病史，無法使用荷爾蒙製劑來補充。

陳女十年多前生完第二胎、哺乳結束後，在乳房摸到一個小硬塊，經診斷是第一期乳癌，經切除且合併術後荷爾蒙治療、預防性化療的療程後已順利痊癒。不過，因為曾經接受過荷爾蒙治療，陳女更年期較同齡女性提前，陰道乾澀發癢，還導致性交疼痛，總是擔心性行為導致泌尿道感染、解尿疼痛。曾有外科醫師建議陳女使用潤滑劑輔助，但都沒太大的幫助。

民生醫院採用「膀胱內玻尿酸灌注液」和「高濃度玻尿酸陰道保濕劑」，可促進膀胱黏膜修復，改善陰道上皮組織含水量，同時降低陰道內的PH值，讓陰道組織維持濕潤與酸性環境，來長時間緩解乾澀引發的症狀。

陳女經玻尿酸修復療程後，終於找回性生活品質，半年來無泌尿道感染症狀。