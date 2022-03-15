潤泰新（9945）15日召開董事會，通過2021年合併財報，在房地產本業完工交屋、新成屋銷售順暢，以及轉投資南山人壽獲利大幅攀升所貢獻下，全年合併營收達272.93億元，營業毛利57.29億元，營業利益35.96億元，稅前淨利179.64億元，本期淨利174.90億元，歸屬於母公司業主淨利達162.42億元，每股稅後盈餘達7.98元，為最近三年最高，歷年次高紀錄。
潤泰新董事會並決議於6月15日，召開股東會。
潤泰新（9945）15日召開董事會，通過2021年合併財報，在房地產本業完工交屋、新成屋銷售順暢，以及轉投資南山人壽獲利大幅攀升所貢獻下，全年合併營收達272.93億元，營業毛利57.29億元，營業利益35.96億元，稅前淨利179.64億元，本期淨利174.90億元，歸屬於母公司業主淨利達162.42億元，每股稅後盈餘達7.98元，為最近三年最高，歷年次高紀錄。
潤泰新董事會並決議於6月15日，召開股東會。
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