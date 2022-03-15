醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）宣布董事會決議將自3月16日起啟動庫藏股機制，預計在股價41.1-87.1元區間買回1,000張庫藏股；本次買回股份之最大金額為0.87億元，目的為轉讓股份予員工，用以激勵士氣，並留任績優人才。

麗彤生醫董事長張麗綺表示，員工為公司最重要資產，董事會決議買回庫藏股是為轉讓股份予員工，預計3月16日至5月15日止，自興櫃市場買回庫藏股，預計買回數量為1,000張，占公司已發行股份的1.66％，買回區間價格為41.1-87.1元，買回總金額不超過新台幣0.87億元。

張麗綺指出，今年健康美麗需求持續旺盛，規劃推出新品，持續保持擴張態勢，農曆春節前美容服務已有感回升。上半年將陸續推出新品，為營收增添動能，並依健康美容消費市場需求，逐步落成新竹DV皮膚管理中心，並持續以新創的行銷思維，增加穩固的會員，進而提升品牌力，以擴大品牌流量池，全年營運向上可期。

麗彤生醫主從事銷售保健食品、保養品及醫療耗材（含醫學美容儀器租賃及儀器探頭、針劑及植入式填充劑）等商品，及美容美體服務等業務。

以「Deesse Vivante笛絲薇夢」品牌開設DV皮膚管理中心，目前在台灣有9個據點、上海2個據點，並與醫美診所戰略合作，銷售醫療級保養品與醫材。DV TOKYO系列保養品由日本醫美研究團隊與幹細胞研究室聯合研製；保健品包括喜樂纖、醇養妍、葉黃素飲等數十種暢銷保健品。