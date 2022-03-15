屏東榮總圍牆外有輛停放已久的銀色小客車，久到車身幾近被藤蔓纏繞吞噬，附近居民見狀非常傻眼，警方獲報後認定其影響交通，限令車主7天內移走，否則將依廢棄車輛拖吊處理。

警方稱，獲報到場查看時，有立即透過車牌查詢聯絡車主，但車主遲遲不接電話，只好在車窗上貼上「占用道路廢棄車輛限期清理通知書」，要求對方7天內將車輛移走，否則警方將依法拖吊該車，待1個月無人認領後，依廢棄物清除。

警方強調，該車牌照未報廢，依規定仍要繳稅金，若車主執意不處理，會影響日後請領行車等相關證件。