中央銀行將於周四（17日）下午舉行本年度首次理事會議，將會討論貨幣政策問題，市場關注央行是否釋出升息訊號。有房仲認為，現在物價相較2年前還要高，一旦升息，房貸戶所面臨的資金壓力可能更甚2年前。

美國通膨高漲，2月CPI持續飆漲逼近8%，市場普遍預估聯準會（Fed）今年至少會升息5次以上，以進一步抑制通膨。Fed主席鮑爾2日表示，雖然俄烏為美國經濟前景增添不確定性，但仍不影響升息時程，預計本月稍晚調升利率以抑制通膨。

工商時報報導，針對質詢問題，Fed3月將啟動升息，台灣是否會跟隨美國腳步？央行總裁楊金龍表示，美國有他自己的金融情況，台灣也有自己的金融情況，會根據國際經濟情勢，及台灣自身狀況，評估實施自己的貨幣政策。

中信房屋則認為，升息只是早晚的問題，重點在於升息半碼或1碼，雖然升息1碼，只是看起來讓房貸利率回到2020年降息前的水準，但由於近來通膨高漲，升息對房貸戶而言可能並未減輕，甚至可能壓力更大。

中信房屋延展室副理張漢超指出，國際的升息趨勢勢必牽動國內利率決策，央行勢必會順勢而為，但考量現階段國內通膨相對溫和，不見得會在本周啟動升息，但最終升息仍是無可避免。

針對升息後房貸戶的壓力，張漢超表示，雖然升息1碼只是讓房貸支出回到2020年的水準，但如今物價比2年前更高，所以在房貸戶可支配資金增幅有限前提下，「校正回歸」後的房貸反而對貸款人構成資金壓力，甚至可能比2年前還要大。