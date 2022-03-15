潤泰全（2915）15日召開董事會，通過2021年合併財報，受惠南山人壽獲利狂飆所貢獻，潤泰全去年大賺2個股本，每股稅後純益達22.49元，刷新史上最高獲利紀錄。

潤泰全15日董事會通過去年合併財報，全年合併營收達26.95億元，營業毛利達9.45億元，營業利益3816萬元；不過在業外潤成控股大幅獲利貢獻下，稅前淨利達159.12億元，本期淨利156.40億元，歸屬於母公司業主淨利達155.67億元，每股稅後盈餘達22.49元，超越去年，也改寫歷年新高。