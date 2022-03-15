車在路中拋錨，還能如此「歡樂」真少見！1名男子14日早上在台68線快速公路上因車拋錨，竟停在路旁「站上車頂」手舞足蹈起來，神情看似歡樂；，影片曝光網友紛紛笑說「隔著手機，我都感受到他的熱情了」、「車子故障，這樣的方式引人注意」，也有人認為男子精神異常「一早真有活力！可見藥很純」。

有網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」分享1段影片，1名男子在68快速道路的一處交流道下車路段疑似因轎車拋錨，車輛停在路邊後，他竟「站上車頂」不斷舞動身體，影片中可以看見男子「腳下」的轎車閃爍著紅燈，白衣男子在車頂一下手指前方，一下還會轉換身體方向。

快速道路遇拋錨他竟「站車頂熱舞」 網看傻：防撞新方法（取自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

其他網友則留言「隔著手機，我都感受到他的熱情了」、「車子故障，這樣的方式引人注意，效果不錯，聰明，但是恥度有點大」、「跳起來了，這麼開心」、「肯定是發車前的儀式」、「星期一症候群，好有朝氣」、「竟然有人禮拜一那麼開心的，不簡單」。

也有人認為男子疑似是用藥導致精神錯亂，「一早真有活力！可見藥很純，嗨到天亮做早操」、「摳憐，嗑多了還好沒當場脫光光」、「他到底嗑了什麼，也給我來一些」、「大清早精神科醫生還沒上班呢」、「昨晚嗑的藥還沒退」、「人在江湖走，藥效要有」。