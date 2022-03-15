為守護全民健康，全台醫護人員防疫不遺餘力，永豐銀行零售金融處處長吳建毅15日表示，即日起推出醫護信貸專案，一段式優惠年利率1.45％起、手續費最低0元起、最高額度可貸500萬元，為醫護人員提供資金需求最佳解決方案；同時，永豐銀行升級數位金融應用服務，與國家發展委員「個人化資料自主運用（MyData）平臺」串接合作，並新增「全民健保行動快易通APP」投保資料認列，方便客戶即時提供財力證明，加速信貸線上申貸服務流程，以最高效率力挺醫護。

吳建毅表示，隨國內新冠肺炎疫情趨於穩定，永豐銀行為感謝第一線醫護人員防疫期間的辛苦，即日起至2022年6月30日推出醫護信貸限時優惠專案，適用於任職醫院或診所的醫療從業人員；包括醫師、醫護專業人員或一般職員，皆可透過醫護信貸專屬線上申貸平台，享手續費最低0元起、一段式年利率1.45％起的優惠信貸，最高額度可貸500萬元，提供醫護人員靈活資金周轉或用於提升醫療院所設備、專業進修等需求。

吳建毅表示，為體恤工作繁忙的醫護人員，永豐醫護信貸除提供24小時線上申貸服務外，客戶可透過全民健保行動快易通APP，截取個人投保金額紀錄的圖示畫面上傳至永豐醫護信貸專屬申貸平台，省下人工作業時間，即時提供財力證明；或利用「個人化資料自主運用（MyData）平臺」進行財力文件補件，將個人的財力證明轉送至永豐銀行，加速申貸審核驗證、完成線上簽約等流程，以最高效率讓資金輕鬆入袋。