歐盟15日正式批准對俄羅斯實施新制裁，包括禁止投資俄國能源業、企業不准對俄國出口單價逾300歐元的奢侈品、不能進口俄國鋼鐵、完全禁止跟部份與軍事工業有關的俄國國營企業交易、凍結阿布拉莫維奇等俄國寡頭的資產。

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