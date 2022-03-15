歐盟15日正式批准對俄羅斯實施新制裁，包括禁止投資俄國能源業、企業不准對俄國出口單價逾300歐元的奢侈品、不能進口俄國鋼鐵、完全禁止跟部份與軍事工業有關的俄國國營企業交易、凍結阿布拉莫維奇等俄國寡頭的資產。