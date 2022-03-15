歐盟正式批准 對俄羅斯實施新制裁 21:052022/03/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟15日正式批准對俄羅斯實施新制裁，包括禁止投資俄國能源業、企業不准對俄國出口單價逾300歐元的奢侈品、不能進口俄國鋼鐵、完全禁止跟部份與軍事工業有關的俄國國營企業交易、凍結阿布拉莫維奇等俄國寡頭的資產。 歐盟通過對俄第4波制裁 切爾西老闆在列 俄嗆丟包美國太空人 馬斯克霸氣願相救 #俄國 #歐盟 #俄羅斯實施 #新制裁 #批准 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯入侵犯眾怒 烏克蘭籲歐洲理事會開除會籍 15:022022/03/15 國際 《國際產業》歐盟擬禁投資俄石油巨頭 購油不受限 15:192022/03/15 財經 普丁恐掀第三次世界大戰！烏克蘭喊話把俄國踢出歐洲理事會 03:572022/03/15 國際 拜登外不王的後果 04:102022/03/15 時論廣場 幫不幫俄羅斯 北京有最高指導原則 16:022022/03/15 國際 楊潔箎會蘇利文 聚焦俄烏衝突 04:102022/03/15 財經要聞 槓上西方企業 俄揚言逮捕高層、沒收資產 04:102022/03/15 全球財經 波蘭等3國總理訪基輔馳援 歐盟撇清：未授權 20:372022/03/15 國際 《期貨》3月台指期開低63點 金融期及電子期齊開低 08:582022/03/15 財經 黑海恢復出口 穀物價轉弱 04:102022/03/15 全球財經 時論廣場》台灣真正的危險 霸權的解體與重組（楊渡） 18:442022/03/15 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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