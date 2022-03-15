元大金15日召開董事會通過今年的股利配發，根據元大金公告，今年將配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，總股利水準達1.8元，創下元大金成立以來股利發放最高紀錄，不僅現金股利每股1.5元，比起去年所配發的每股1.2元多發25％，倘若以總股利水準來看，今年的股利比起去年股利增加50％，亦超過元大金去年獲利成長45％的增幅，可說展現出「獲利回饋股東」的最大誠意，倘若以15日收盤價每股24.65元換算，豪氣配發股利的元大金亦可望成為今年現金殖利率最高的金控。

由於110年獲利較109年大舉成長45％，先前法人即已看好元大金今年所發放的股利水準有大幅成長的行情，而在15日董事會後答案揭曉，元大金除了大幅拉高總股利水準之外，現金股利水準也同步大幅拉高，而相較於去年全發現金股利，今年元大金改採搭配其中六分之一的股利，利用股票股利的方式來發放。此外元大金內部也評估，如此也能將金控的雙重槓桿比率，控制在低於金控同業的平均水準112％，以避免過度發放股票股利反而拉高金控雙桿比。

在元大金今年配發每股0.3元的股票股利盈餘轉增資之後，元大金的總資本額將增至1,250億。元大金高層指出，最主要是基於今年展業的考量，元大金包括旗下的證券、銀行、投信、期貨等主要子公司，今年都將大張旗鼓擴張事業版圖，因此必須有更高的財務強度來作展業的支撐，也因此今年決定搭配股票股利來執行。

元大金最新的現金殖利率行情為6％，法人也預期，若以去年的全年獲利成長率搭配去年配發股利的行情，和各金控的股價最新現況，今年的金控現金股利殖利率前五大，應為元大金、國泰金、富邦金、第一金、永豐金。以目前已公告股利配發的其他金控，包括合庫金、永豐金、國票金、玉山金等金控來看，現金殖利率行情以15日收盤價換算分別為3.7％、4.7％、4.1％、2.22％。