疫情加速線上學習發展，近兩年更深入民眾日常，線上學習平台Hahow好學校發布《2022品牌白皮書》，解析教育科技趨勢、創作者變現及人才永續發展的關鍵重點與未來方向。Hahow指出，從全球趨勢來看，HolonIQ預估，到2025年教育科技產業預算支出上看4,000億美元，強勁的潛力也吸引國際投資人關注，至於台灣智慧學習產業產值也是持續上升，觀察台灣市場，Hahow揭露線上學習三大趨勢，包括創作者經濟持續延燒、民眾更樂於將線上學習作為生活娛樂療癒選項之一、企業培訓比以往更加重視員工自主學習風氣等。

Hahow共同創辦人江前緯表示，線上學習日常娛樂化、職場焦慮感強、創作媒介的多元驅動力，是Hahow在疫情後觀察到的明顯現象，疫情讓消費市場產生變化，民眾變得更習慣使用多元形式參與線上學習，而非侷限在單一工具。

趨勢一：多管齊下創造接觸點，創作者知識變現營收翻倍

《2022品牌白皮書》中揭露，2021年線上課程月營收成長31％，線上學習的拓展，不僅橫向融入生活場景，更縱向精深垂直領域，講師或創作者以更彈性、有效率的方式針對不同需求提供服務，更有效滿足學習路徑，創造變現。

例如插畫創作者Nuomi諾米、聲調訓練師周震宇，透過直播主題短講或實作示範，搭配線上知識內容與行銷操作，能創造更豐沛的長尾效應，知識變現有效上升200％以上，更有望突破百萬營收。

第二，Hahow統計，2021年最受歡迎課程領域為「職場技能」，已經連三年成為課程購買領域首選。其中，職場技能最主要的消費者為26～40歲上班族群，民眾對於職場焦慮更甚前年，資策會報告也顯示，「進修/學習」躍升成為民眾首要的網路付費動機。

趨勢二：工作焦慮感強，職場技能連續三年為最熱門領域

轉職潮、工作焦慮、升學考試成為民眾深度學習的動力，Hahow觀察發現，有穩定進行學習計畫的人，其學習目標達成率是沒有執行學習計畫者的三倍，學習計畫設計越完善適性，學習目標達成率越高，也因此衍生出市場上各式學習計畫、混成計畫、認證計畫等協助學習目標的相關機制。

市場技能變化影響職場角色，Hahow for Business透過百間台灣企業培訓用戶數據觀察，有近七成企業客戶員工帳號開通率達到85%以上，鴻海次集團帳號啟用率甚至達到90％以上，其中「職場技能、經營管理、商用外語」三大領域最受企業員工歡迎。新型態行業人才需求出現，員工的戰力培訓及領導力都成為企業在轉型過程中的重要任務。

趨勢三：居家療癒休閒熱情帶商機，線上學習生活娛樂化

受到疫情影響，生活娛樂線上化也帶動線上學習的普及，不少企業員工在家觀看「身心舒壓」等課程時數提升，一般消費者也樂於透過線上學習瞭解海洋山岳知識、料理烹飪、瑜珈健身、星座占卜等主題，「生活品味」領域流量上升35％，為全領域流量成長幅度最高。

江前緯表示，多元小眾時代，當線上學習在創作與使用的門檻變低，市場需求有機會被創作者快速反應，同時Web3.0也帶動了創作者經濟，讓線上課程成為值得創作者聚粉變現的有效管道。