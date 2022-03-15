元宇宙話題從去年開始延燒，從一開始與元宇宙相關的硬體廠商股價飆漲，後來到遊戲業者陸續推出NFT以及相關的解決方案，至今電商、零售也陸續加入。台灣樂天市場15日宣布，將攜樂天桃猿Rakuten Monkeys與ACE王牌虛擬貨幣交易所，推出限量樂天桃猿NFT；全家便利商店則與幣託集團、光禾科技聯手打造O2 META元宇宙平台，並推出首檔賦能型NFT，結合全家的會員與店舖，提供虛實融合體驗。

元宇宙熱潮不斷延燒，NFT則是目前在各產業當中已經看到的實際應用與商業模式。台灣遊戲廠商如中華網龍、大宇資訊、遊戲橘子、歐買尬等，都陸續推出NFT商品以及相關平台，而這股熱潮現在也燒到電商、零售產業。

日本天集團在2月時，率先發表Rakuten NFT服務並公布首波發行項目，台灣樂天市場執行長羅雅薰15日表示，台灣電商正式邁入「NFT平民化元年」，接下來將攜手樂天桃猿、ACE王牌虛擬貨幣交易所推出限量樂天桃猿NFT，成為台灣史上第一張中華職棒NFT。

此外，未來樂天市場的消費者也可以輕鬆購買NFT，3/18將推出「樂天女孩NFT會員卡」，擁有樂天女孩NFT的收藏家，除了可以享有樂天女孩實體會員卡的福利以外，未來還能參與樂天女孩NFT獨家的球賽現場互動、女孩線上社群交流等專屬權益。

羅雅薰說，這次的NFT技術與ACE王牌虛擬貨幣交易所跨領域合作，打造「平民化」的購買模式，消費者可以直接在台灣樂天市場網站以新台幣或樂天點數購買NFT。對樂天來說，希望藉由NFT項目的推出，擴大服務不同的消費族群。

除了樂天以外，15日全家便利商店、幣託集團以及光禾科技也宣布進軍NFT領域，幣託以區塊鏈與NFT技術，架構O2元宇宙金融，NFT交易平台BELS先行上線，首波NFT將與全家合作推出。

光禾感知科技以3D、XR等技術打造3D虛擬空間「OSENSE SPACE」。全家便利商店則表示，與幣託合作首波推出「虎哩歡喜NFT」、「虎哩快樂NFT」，購買兩款NFT者可獲得全家咖啡61天份紅利PIN，等於咖啡買一送一優惠。