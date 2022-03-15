總太地產（3056）今日公布2021年財報，去年營收36.47億元，稅後淨利6.35億元，年減約38％，EPS 3.01元。總太董事會決議，每股將配發1.5元現金股利，同時通過辦理現金增資發行3.1萬張普通股籌資案，用來償還銀行借款。

總太地產2022年預計將有總銷近90億元的雙建案將完工，包括台中市北屯區「共好MELODY」總銷22億元，以及北屯區「總太聚作」，總銷67億元。由於上述兩個新建案，住宅部分都已完銷，下半年喜迎交屋潮，法人預估，總太2022年營收與獲利將呈現大爆發，獲利可望大幅超越2021年。

此外，總太地產今年推案重心聚焦在水湳，上半年將陸續推出集團30周年代表作「總太至境」、「總太兼得」雙豪宅預售案，總銷合計達到155億元！其中，位於水湳經貿園區中央公園第一排、基地面積649坪的「總太至境」，規劃樓高28層，總戶數52戶、產品戶戶百坪以上，每坪單價80萬元起，每戶總價1.3-1.5億元，總銷約85億元。

基地面積2,775坪的「總太兼得」豪宅預售案，將規劃樓高23層，總戶數約180戶，每坪單價7字頭起，總銷約70億元，目前產品正在積極規劃中。