配合政府防疫措施，台新金控12日以線上方式舉辦「台新金控MA說明會」，吸引來自各領域數百位的優秀學子報名，並於線上參與互動，當日學子們對於MA專案熱烈提問，台新也特別安排MA學長姐及人資主管詳細解答，並分享職涯心得及傳授面試技巧，幫助同學們清楚了解儲備菁英的短、中、長期職涯規劃，反應相當踴躍。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控擁有完善的培訓制度與發展機制，儲備菁英專案更是優秀人才快速成長的路徑。為因應業務拓展，及去年正式跨足保險業務，除原本的6個MA組別，今年度也新增兩個MA組別，分別為「人壽保險」及「數據分析」，總計將招募70位MA為歷年最多。為延攬國際人才，去年10月起已針對海外畢業生啟動第一波儲備菁英招募，收到海外學子的熱烈迴響。

林維俊指出，今年3月起，台新陸續至國內各大校園舉辦徵才說明會，並於線上辦理多場的說明會及視訊面試，積極爭取國內外優秀人才加入台新行列。2022年度「台新金控儲備菁英專案」共有8個組別，分別為個人金融、數位金融、數據分析、法人金融、國際金融、金融市場、證券市場及人壽保險，提供各方領域優秀人才充分發揮的舞台。

台新金控儲備菁英專案以完整系統化培訓，歷年已培養多位儲備菁英成為中高階主管。除提供穩健紮實的培訓制度，並安排中高階主管擔任指導者，學長姐也會給予工作上的協助和經驗傳承，透過全方位的輪調見習進行專業養成，讓MA循序發展成為金融專業／管理人才，全球金融環境快速變化下，加入台新金控儲備菁英計畫，對社會新鮮人來說是最佳的成長機會。

台新金控強調，該公司持續優化對員工全方位照顧，以創新方式照顧各世代員工，順暢溝通管道、提供多元福利措施、豐富學習資源，連續四年榮獲亞洲人力資源雜誌（HR Asia Magazine）頒發「亞洲最佳企業雇主獎」；連續8年蟬聯保險龍鳳獎「畢業生最嚮往的金控公司」。台新金控在人力資源領域全方位投入及努力，致力成為員工與優秀人才的智慧好夥伴。