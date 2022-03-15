ZEW在15日公布德國3月投資人信心指數，從2月正54.3點急跌至負39.3點，遠低於市場預估正10點，創1991年12月開始調查以來最大跌幅。俄烏戰爭和經濟制裁俄羅斯，讓人擔心勢必衝擊德國經濟，預期其陷入衰退的可能性愈來愈大。