德國3月投資人信心指數 創最大跌幅 21:142022/03/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ZEW在15日公布德國3月投資人信心指數，從2月正54.3點急跌至負39.3點，遠低於市場預估正10點，創1991年12月開始調查以來最大跌幅。俄烏戰爭和經濟制裁俄羅斯，讓人擔心勢必衝擊德國經濟，預期其陷入衰退的可能性愈來愈大。 《國際金融》德國否決延長核電廠 全力衝刺再生能源 《國際經濟》德國擬進行汽油補貼 每公升可能0.2歐元 #德國 #投資人信心指數 #最大跌幅 #ZEW #急跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智慧城市展 交部推無人機大聯盟 04:102022/03/14 財經要聞 日韓澳進口武器大增 傳德將買35架F-35 04:102022/03/15 話題觀察 《電機股》電池盒出貨添馬力 精確營運再拚高峰 11:392022/03/10 財經 德能源政策去俄化 04:102022/03/13 專題周報 港股大跌800點 ATMJ創52周低 12:432022/03/11 財經 普丁侵烏犯下大錯 專家：惹怒「沉睡中的猛獸」 23:502022/03/13 軍事 布局台股基金 掌握反彈行情 04:102022/03/10 投資理財 F-35大客戶現身 因俄烏戰爭硬起來 它要買35架 15:182022/03/14 軍事 小戴爆冷輸日本對手 止步16強 04:102022/03/11 運動天地 GfK：留意話術勸誘投資 04:102022/03/11 投資理財 恒指開盤漲478點 漲幅為2.3％ 11:392022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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