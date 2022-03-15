財政部北區國稅局表示，5月報稅季即將來臨，今年我國將推出「手機報稅2.0」措施，增加連結電子支付及行動支付繳稅功能，同時也新增編修扶養親屬與所得額資料。

財政部於2021年5月報稅季首度推出手機報稅1.0及行動電話認證登入機制，民眾在報稅網站建立基本資料，可透過「行動電話認證（需以行動網路搭配本人門號sim卡）」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」等完成身分認證，自動帶入所得及扣除額資料，並自動計算稅額。

然而，手機報稅1.0只能修改電話、地址及退稅帳戶，不能修改所得額或增加扶養親屬等，對於有需要另外申報海外所得、財產交易所得的投資人，還有想要增列扶養親屬者皆不適用，也因此手機報稅首年適用戶數僅83.93萬戶。

此外，手機報稅1.0未開放手機報稅連結到支付App與電支功能，繳稅方式較限縮。

為有效強化稅務資訊功能便利性，財政部今年推出手機報稅2.0，針對手機報稅介面採分流機制，對於所得單純、不用編修資訊者，像是受薪階級上班族等，可直接使用「簡化版」頁面完成申報。

另有需要增列扶養親屬、編修所得額與扣除額者，財政部將導流到「編修模式」頁面，即可編輯各項資料。同時，手機報稅2.0也會增加連結電支及行動支付功能，提供多元繳稅管道。

官員表示，除了手機報稅新制以外，今年我國也擴大線上臨櫃報稅或查調所得取號功能，原本僅限當日線上取號，今年將改為開放為「當日～三日內」取號功能，比照預約施打疫苗情況，民眾可自行安排時段報到取號，由國稅局櫃台優先處理，減少等候時間。