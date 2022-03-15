多數公司都是使用Word、Excel等軟體作業，若求職者對相關軟體十分熟悉，也能替自己加分不少，一名女網友透露，最近公司忙著面試新的行政人員，但10位求職者中有9位都不會使用Excel，讓她十分傻眼，呼籲「如果想從事行政類工作的人，請摸一下Excel吧」，引起網友熱議。

一名女網友昨（14日）在網路論壇Dcard發文表示，這幾天她都在幫公司面試新的行政人員，但讓她感到意外的是，來面試的10個人中，就有9個人是因為不會使用Excel而被淘汰，且公司要求的只是將數據用基本的支出表帶入SUM （要加總的資料範圍）即可，讓她十分傻眼。

她透露，雖然來面試的人很多，但多數人都敗在Excel這道關卡，也導致公司遲遲無法找到合適的人選，雖然她認為，新人不會用Excel並無大礙，之後再教也不遲，但公司主管們都不這麼認為，因此想向新鮮人呼籲，「如果想從事行政類工作的人，請摸一下Excel吧」。

貼文一出，不少網友表示，「行政人員會用Excel是必備技能吧，不用說要多厲害，但連SUM也不會就太誇張了」、「很多新人不會，教了也不知道應用跟變通，老鳥也很怕遇到這種」。也有過來人分享經驗，「上份工作就是行政助理，真心勸想做行政的人，還是懂一些Excel的操作比較好，這是基本門檻」。

此外，還有網友分享，「我遇過連在桌面上新增資料夾都不會的新人」、「我遇過不會解壓縮的」、「夜間部來工讀的妹妹說她很少用電腦，打字都是一根手指一根手指點，連快捷鍵複製貼上也不會，學也學很慢，完全不會變通」、「之前在事務所實習，前輩們說曾經面試過連存檔都不會的」、「有的甚至還不會改檔名」。