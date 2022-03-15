安泰銀董事會通過2021年財報 淨利22.24億元 21:232022/03/15 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安泰銀行董事會15日決議通過2021年財務報告，淨利23.24億元，基本每股盈餘1.19元。 安泰銀2021年利息淨收益36.76億元，淨收益59.37億元，稅前淨利26.55億元，歸屬於母公司業主淨利23.24億元，期末總資產3,330.71億元，期末總負債2,982.36億元，歸屬於母公司業主權益348.35億元。 長興2021年營收、淨利、EPS齊創新高 決議現金減資5％ 《航運股》長榮史上首次現金減資 含配息將發給股東24元 #安泰銀 #淨利 #歸屬於母公司業主 #期末 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年度稅後淨利大增45％ 元大金 去年總資產破3兆 04:102022/03/11 金融．稅務 聯合再生啟動擴產 今年獲利可期 04:102022/03/12 證券．權證 前二月業績看板－台灣百和 每股淨利0.81元 04:102022/03/12 證券．權證 華票董事會決議 配發現金股利0.9元 21:352022/03/15 財經 工業富聯2021大爆發 營收、淨利、EPS三創歷史新高 18:172022/03/14 財經 互盛電擬配發現金股利3.5元 殖利率逼7％ 18:342022/03/14 財經 《電子零件》信錦超額配息5.3元 殖利率8% 16:392022/03/15 財經 永記去年每股賺5.45元 今年第一季營運還不錯 19:022022/03/15 財經 前二月業績看板－崑鼎稅前獲利 年增12％ 04:102022/03/12 證券．權證 《文創股》華研2021年每股盈餘6.56元 擬配息4.5元 07:472022/03/15 財經 工業富聯2021業績報喜 營收獲利均創歷史新高 17:132022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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