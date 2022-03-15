安泰銀行董事會15日決議通過2021年財務報告，淨利23.24億元，基本每股盈餘1.19元。

安泰銀2021年利息淨收益36.76億元，淨收益59.37億元，稅前淨利26.55億元，歸屬於母公司業主淨利23.24億元，期末總資產3,330.71億元，期末總負債2,982.36億元，歸屬於母公司業主權益348.35億元。

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