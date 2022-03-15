高雄桃源區1歲多男童溜出家門，不幸遭回收車輾斃。（民眾提供）

高雄市桃源區部落1歲多吳姓男童，昨（14日）下午不幸遭清潔回收車輾斃，據了解當時吳父忙著煮晚餐，12歲女兒出門倒垃圾，男童疑似跟著出門，回收車駕駛疑因視覺死角，沒看到男童，不幸發生憾事，吳父得知噩耗後，既崩潰又自責，也因疏忽照顧，被通報婦幼單位與社會局。

高雄市桃源區公所清潔隊一輛回收車，昨下午前往桃源區部落道路載運回收，50歲陳姓駕駛確認後照鏡沒人才開車，但開車發覺壓到異物，下車查看才發現車下1名男童已沒了生命跡象，救護人員獲報到場，卻發現吳童已明顯死亡，隨即交由轄區警方進行調查。

據了解，當時吳童的母親外出就醫，由父親在家照顧，但吳父進廚房忙著準備晚餐，12歲女兒聽到垃圾車音樂，便打開鐵門出門倒垃圾，吳童疑似跟著姊姊跑出門，才會發生這起憾事。吳父得知兒子噩耗，十分難過自責，警方已就他疏未注意讓吳童離開視線所及範圍部分，依權責通報婦幼單位與社會局。

陳姓駕駛向警方表示，昨日下午4點37分，駕駛資源回收車在高雄市桃源區部落道路執勤時，等到民眾丟垃圾告一段落，確認後照鏡都沒人，才駕車駛向前，卻發現似乎輾壓異物後，立刻下車查看，才驚覺吳童已倒臥地上，立刻打電話報警。警方初步調查，陳男酒測值0，事發當下並無人目睹車禍過程，訊後依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。檢方今日相驗男童遺體，確認因頭骨破裂死亡，相關事故原因仍待釐清。

警方呼籲，大型車輛死角多，即便行車視野輔助系統已成標準配備，大型車輛行駛周邊範圍仍易有隱藏風險，呼籲民眾應儘量遠離大車，並注意孩童安全，勿讓孩童離開視線範圍，釀成憾事。