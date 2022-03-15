根據芬蘭公共廣播公司委託民調單位進行的一項調查，在俄羅斯無端攻擊烏克蘭之後，芬蘭對於加入北約組織的支持度升至歷史新高，達到62%，而反對的只有16%；另有21%的人不回應。做個比較，兩星期前的同樣調查，當時只有52%的受訪者贊成加入北約。

布魯塞爾時報(The Brussels Times)報導，儘管得到廣泛的支持，但是芬蘭政府表示，並沒有立即加入北約的計劃，與鄰國瑞典一樣，對於加入北約議題一直非常謹慎而保守。

該民調是3月9日至11日進行調查，有1,378名成年人參與。

芬蘭是歐盟國家當中，與俄羅斯有著最長的陸地邊界線，自冷戰以來，芬蘭一直選擇不結盟，主要就是害怕激怒俄羅斯。基於類似原因，瑞典也不加入北約。不過俄羅斯仍然不放心，就在上星期莫斯科語出威脅，表示赫爾辛基和斯德哥爾摩不得加入北約聯盟，否則必將採取報復措施。

芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinistö)表示「在國際危機期間，最重要的是保持冷靜的頭腦」。他指示芬蘭國防部就加入北約的利弊，做出完整的分析報告，然後送到芬蘭議會進一步討論。

瑞典的民意和輿論也轉向支持加入北約，儘管瑞典和芬蘭是正式的不結盟國家(中立國)，但自1990年代中期以來，兩國在防衛上與北約進行低程度合作，做為「非北約的外圍伙伴」。