中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄除了長相甜美，更擁有E級魔鬼身材，去(2021)年2月才加入球團的她人氣攀升迅速，如今已被譽為新一代啦啦隊女神。前陣子她推出實體寫真書《與你襄遇》大獲好評，連高中生都在上課時偷看，讓她直呼「同學們好好上課」；此外，林襄經常在社群分享美照，日前她曬出一組絕美穿搭照，背面「大Ｙ」設計心機十足露出片片雪肌，「都是洞」的美景令網友們驚呆大讚。

林襄日前在IG曬出一組美照，標記某間名店寫道：「終於開放網美下午茶，偷偷跟大家說下午4-5點最好拍」，只見她身處露天咖啡廳，被許多天藍色沙發長椅所環繞，搭配遠方的大樓落日景色極美；她身邊放著質感佳的水藍色提包，粉藍場景與薄暮餘暉互相輝映，正是拍照打卡最佳的場景與時機。

林襄還寫到：「昨天穿這件褲子被說是變態褲」，畫面中她穿著藍色針織上衣搭配黑色喇叭褲，腳踩純白運動鞋；上衣採前後挖空設計，露出雪白香肩和美背，姣好身材展露無遺；更引人注目的是，黑長褲後方採低腰設計，從背後視角拍攝過來，她黑色褲子腰臀部位呈現「大Ｙ」形狀，與上衣、長褲混搭出各種「挖洞」，片片白皙雪肌若隱若現，性感爆棚讓人一秒看呆。

網友們看了驚呼：「這褲子心機好重」、「背面好狂」，還有人好奇問「那個褲子會卡卡不舒服嗎？」，釣出林襄本人親自回應解釋：「它其實是一件正常的褲子」；粉絲大讚：「有襄女神的地方，就是美景」、「看一次就越陷一次」、「早早被襄收服」、「很襄的網美照」。

林襄的寫真書有各種不同風格，但不變的是火辣身材都遮不住，凹凸有致的火辣身材，性感指數破表，去年推出數位版，不僅奪得暢銷榜Top1，也是首度闖入銷售冠軍的寫真集，今年年初再推出實體版，預購也幾乎被搶光，緊急再版仍供不應求，人氣相當旺。