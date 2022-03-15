改裝車界人士欲向市府借用道路，進行改裝車測試，台中市交通局15日建議，改裝車測試應以合法試車場地或民間賽車場賽道為宜，專業場地可避免發生車輛加速時，若發生事故而使周遭圍觀民眾受傷等風險，一般道路是提供廣泛用路人行駛使用，需以「安全第一」為最高考量；另外，市府也可協助媒合或接觸民間專業賽道場地。

交通局表示，一般市區道路設計速率，依市區道路及附屬工程設計規範，考量道路功能、地形分區等因素，原則均低於80公里／小時，相關道路設施及舖面等設計，亦非為車輛高速測試或賽車而設計。

另外，一般道路主要是提供廣泛用路人來使用，為了維護交通秩序與防制交通事故，也要兼顧不特定多數人需要道路有更高的安全品質。

市府有關單位可接觸民間專業賽車場地，讓商借人與民間專業場地進行媒合與溝通。建議主辦單位可另外尋找合法的試車場地、或者民間賽車場等比較適合的場域進行車輛測試，除了安全性更高以外，更能一起維護道路交通安全。