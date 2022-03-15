華票董事會決議 配發現金股利0.9元 21:352022/03/15 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華票董事會15日通過2021年股利分派，現金股利0.9元，股利總金額12.09億多元。 華票董事會先前通過2021年財報，利息淨收益12.59億元，淨收益28.47億元，稅前淨利23.32億元，淨利18.58億元，歸屬於母公司業主淨利18.58億元，基本每股盈餘1.38元。 華票期末總資產2,287.34億元，總負債2,031.77億元，歸屬於母公司業主權益255.57億元。 《航運股》長榮史上首次現金減資 含配息將發給股東24元 工業富聯2021業績報喜 營收獲利均創歷史新高 #華票 #董事會 #淨利 #歸屬於母公司業主 #配發現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣高去年每股稅後盈餘2.15元 配發現金1.4元 19:072022/03/14 財經 國票金通過配發現金股利0.65元、股票股利0.5元 21:122022/03/14 財經 綠界科技今掛牌 未來拚每年維持獲利2個股本 18:232022/03/15 財經 永記去年每股賺5.45元 今年第一季營運還不錯 19:022022/03/15 財經 工業富聯2021大爆發 營收、淨利、EPS三創歷史新高 18:172022/03/14 財經 拚營運破繭 統新發展光學鍍膜應用 04:102022/03/14 產業．科技 安泰銀董事會通過2021年財報 淨利22.24億元 21:232022/03/15 財經 《電腦設備》仁寶擬配息2元 殖利率達7.75% 14:192022/03/15 財經 新潤興業2021年稅後淨利4.22億 EPS達3.08元 19:522022/03/14 財經 4家上市公司3月證交所開法說 茂矽16日率先登場 12:262022/03/15 財經 《熱門族群》研華前線衝 IPC「殖」地有聲 16:492022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。