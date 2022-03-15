華票董事會15日通過2021年股利分派，現金股利0.9元，股利總金額12.09億多元。

華票董事會先前通過2021年財報，利息淨收益12.59億元，淨收益28.47億元，稅前淨利23.32億元，淨利18.58億元，歸屬於母公司業主淨利18.58億元，基本每股盈餘1.38元。

華票期末總資產2,287.34億元，總負債2,031.77億元，歸屬於母公司業主權益255.57億元。

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