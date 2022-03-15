女星大S（徐熙媛）在離婚汪小菲（現改名汪少菲）後，感情狀態一直備受關注，8日韓團「酷龍」52歲成員具俊曄驚喜宣布閃婚大S，再續24年前戀情，隔日隨即以「大S丈夫」身分來台追愛；今（15）日是具俊曄隔離第6天，稍早為了「小姨子」小S首度露臉，默背九九乘法表力挺她的新歌。

具俊曄和大S在8日宣布閃婚喜訊後，9日為愛旋風抵台，以「大S丈夫」身分入住一晚要價8000元的防疫旅館瀚寓酒店，接受隔離10天；在隔離期間具俊曄不時更新IG動態，有分享他的NFT藝術作品或是音樂，但從他到機場後就沒再公開露面。

具俊曄隔離後為挺小S首度露臉。(圖/ 摘自具俊曄IG、小S IG)

今日是具俊曄隔離第6天，出關已進入倒數，他稍早突然在IG曬出一段短影片，並標記愛妻大S的寶貝妹妹小S，寫著「小姨子，恭喜出新專輯！！小姨子的任務九九乘法表挑戰！！」；具俊曄在影片中流利的背出2的九九乘法表，用行動力挺小S新歌〈九九乘法表〉，這也是他隔離後第一次露臉。

隨後小S也馬上轉發具俊曄的影片，感激地說，「歐巴～你也太帥了吧！雖然聽不懂，但我猜你唸的是是二沒錯吧？」，並在文末標記具俊曄；許多網友也在底下大讚姊夫具俊曄，「姊夫好捧場」、「超強姊夫」、「姊夫太可愛了」、「好期待看你們見面」。