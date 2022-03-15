學齡前幼童容易將異物塞入口鼻耳，若家長一不注意就可能發生意外，兒科醫師楊為傑指出，幼童塞入異物的案例層出不窮，甚至有小孩把綠豆塞進鼻孔好幾天，就醫時「都快發芽了」，提醒家長不可不慎。

楊為傑在臉書粉專「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」發文指出，近日有名媽媽帶小孩來看診，年紀大概三歲多，媽媽表示發現小孩鼻子裡有「反光」，結果清出來是顆小珠子。

楊為傑表示，這幾年清除過不少鼻子跟耳朵的「異物」，有的弄不出來，只能轉大醫院，曾聽聞最慘烈的案例，是一個孩子在鼻孔塞了一顆綠豆，家長也沒察覺，過了好幾天才發現送急診，醫師一看「綠豆都快發芽了」，整顆變得很軟爛跟裂開，花了一個多小時才清除乾淨，而且還流了很多血。

楊為傑也提醒，家中有幼兒時，一些零碎的小東西務必注意收好，「孩子真的會把各式各樣的東西往耳朵跟鼻子塞」。

不少網友也分享親身案例，「我們家的發現鼻子裡有樂高和玉米粒」、「我兒子去年塞手工藝串珠的珠子在耳朵，沒辦法處理也是去大醫院全麻取出」、「我塞過小青蛙橡皮擦，大概8年後才拿出來」。也有醫師留言指出殺傷力最強是電池，「我覺得所有鼻子異物都沒有水銀電池可怕…」、「電池真的都很慘啊，鼻中隔破洞算是小事了」。