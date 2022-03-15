宜蘭縣大同鄉泰雅路附近產業道路，今日（15日）晚間7時許發生一起交通事故，陳姓男子駕駛自小貨車，在山區產業道路彎道，忽然駛出路面滑落邊坡約15公尺深，經送往羅東博愛醫院搶救，急救30分後，搶救無效已身亡，詳細肇事原因警方釐清中。

《初擁》2夥伴喪命 吳慷仁自責敬業變幫凶
防虎豹潭意外再現 山區暴雨廣播5月雙北3條溪試辦
#產業道路 #大同鄉 #山區 #彎道 #宜蘭