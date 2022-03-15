宜蘭大同發生死亡車禍 小貨車滑落邊坡駕駛送醫不治 21:442022/03/15 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣大同鄉泰雅路附近產業道路，今日（15日）晚間7時許發生一起交通事故，陳姓男子駕駛經送往羅東博愛醫院搶救，急救30分後，搶救無效已身亡，詳細肇事原因警方釐清中。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大同鄉泰雅路附近產業道路，今日（15日）晚間7時許發生一起交通事故，陳姓男子駕駛自小貨車，在山區產業道路彎道，忽然駛出路面滑落邊坡約15公尺深，經送往羅東博愛醫院搶救，急救30分後，搶救無效已身亡，詳細肇事原因警方釐清中。 《初擁》2夥伴喪命 吳慷仁自責敬業變幫凶 防虎豹潭意外再現 山區暴雨廣播5月雙北3條溪試辦 #產業道路 #大同鄉 #山區 #彎道 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東8旬婦騎單車出門失蹤4天 尋獲已成冰冷遺體 12:042022/03/14 社會 家樂福旗艦大倉起火 桃市下令倉儲總體檢 04:102022/03/15 財經要聞 重陽橋伸縮縫磨損 騎士摔傷昏迷 04:102022/03/15 地方新聞 全台之先 台南公布3酒駕累犯個資 04:102022/03/14 社會新聞 炎亞綸悲2命喪生 籲正視台劇職安 04:102022/03/13 娛樂新聞 工商社論》從303大停電看台電風險管理 04:102022/03/14 財經要聞 國軍再出包！軍車猛撞機車 騎士全身擦挫傷送醫 15:242022/03/13 社會 空手時機未到 鎖定兩標的抗通膨 04:102022/03/14 投資理財 好天氣快沒了！這天起全台轉濕涼 北部掉6度降雨熱區曝 21:182022/03/15 生活 桃園大火燒不停 民眾黨賴香伶促市府檢討改善 15:072022/03/15 政治 台3擊落片曝光！白牌機車過彎犁田 「掃堂腿」連殺對向3重機 20:062022/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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