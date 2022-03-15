追星族心中不免懷抱夢想，想像自己能跟偶像近距離接觸、交往，甚至結婚，粉絲變正宮的事件時有發生。近期，這樁喜事就降臨在日本女團成員幸巴(Tomoe Yuki)與一名死忠男粉絲Mi醬身上，兩人不僅相差27歲，為了維繫遠距離戀情，Mi醬每個禮拜都飛到500公里外大阪陪伴幸巴演出，最終有情人也終成眷屬，婚後兩人時常在網路上分享甜蜜生活，這故事令粉絲直呼:「激勵人心!」、「有夢最美!」

兩人還創了YouTube頻道，時不時在上面分享甜蜜互動。

根據《日刊SPA！》報導，目前已經20歲的幸巴當年是女團新成員，憑著精湛舞技、甜美長相擄獲大票粉絲的心。剛好身為宅男的Mi醬在幸巴入團後便對她一見鍾情，對於她們每場演出可說是從不缺席，住在九州的Mi醬每個禮拜甚至不惜成本遠赴大阪，就為了見偶像幸巴一面。

擁有一位如此癡迷、死忠的粉絲想當然很難不注意到他，Mi醬的存在無形之中給足幸巴演出的安全感。報導指出，某次演唱會，Mi醬的缺席讓這位女偶像相當失落，感覺心中缺了一塊。從那次之後，才意識自己對男方的感情，確認過眼神兩人便開始交往，而且還是以結婚為前提。

從不曉得原來渺小的存在能夠帶給偶像如此安穩的心理反應，相隔500公里的遠距離戀愛，加上相差27歲的年齡。從不被外界看好，到現在結為恩愛夫妻，Mi醬始終如一，至今仍會陪伴老婆奔波演出，兩人還創了YouTube頻道，時不時在上面分享甜蜜互動，再次上演昔日男粉絲與女偶像相見歡的情節。