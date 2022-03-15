托嬰中心紛紛傳虐兒，讓家長擔心不已，台中市府15日表示，全市公私立182處托嬰中心，建置經費高達4650萬元，現有清水和南屯兩處托嬰中心監管雲試辦中，今年編列800萬預算，針對公托部分優先辦理，市長盧秀燕表示，若預算不足，不排除動用二備金建置監管雲系統。

市議會昨日進行臨時會，市議員謝明源、朱暖英、黃守達、賴佳微等人關心市府設置「公托監管雲」的進度。

市議員黃守達表示，兒虐預防一天都不能等，能客觀呈現事實的通常就是監視器畫面，盧秀燕應以第二預備金支應不足部分，建置公私托的監管雲系統，讓影像證據完整保存，確保事後佐證功能，對兒虐有嚇阻與預防的效果，落實兒虐零容忍。

「台中市應自行草擬兒少保護自治條例」，市議員賴佳微說，兒虐令人痛心，更讓民眾憤怒，如果有台中市的兒少保護自治條例，針對裁罰基準及管理規範與兒虐問題，增加事前預防的機制。

社會局長彭懷真表示，保障嬰幼兒人身安全及健康，法規要求托嬰中心裝設監視器，且應至少保存30天影像，市府強化增加證據保全措施，預計今年建置完成「公托監管雲」系統，監視器畫面同步上傳雲端備份異地保存，確保畫面完整。

台中市從前年開始，在清水和南屯兩間公托試辦監管雲，今年起擴大規模，規畫全市公托的監管雲系統，影像即時傳輸以利證據保全。

彭懷真說，私托部分，因經費造價高，平均一處所需25.5萬經費，且影像儲存雲端涉及資訊安全，未來將視公托辦理狀況，再行評估私托是否也全面設置。