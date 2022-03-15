後座幫忙檢查「車頭燈」！1名機車女騎士日前遭目擊被後座男士環抱後，男子左手不斷朝她右胸揉抓，過程中一度放下手，還被女騎士主動抓回來往胸部送，親密舉動全被前車後照鏡照下；有網友笑說「好摸一直摸」、「沒硬塊，健康」，也有人認為摸胸並未裸露、妨害風化，不用大驚小怪。

有網友在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」分享1段影片，影片中1名機車女騎士後座坐著男子，男子從後方雙手環抱並「揉著女騎士胸部」，男子左手不斷揉捏的女騎士右胸，過程中一度放下，還被女騎士「主動」拿他的手往胸部送，男子的頭部始終靠在女子肩上，2人有說有笑、神情看似相當幸福。

機車女騎士日前遭目擊被後座男士環抱後，男子左手不斷朝她右胸揉抓，過程中一度放下手，還被女騎士主動抓回來往胸部送，親密舉動全被前車後照鏡照下。（翻攝自臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」）

2人的親密行為全被前方轎車車主透過後照鏡看見、錄下影片；其他網友紛紛留言「這故事告訴我們，寧願坐摩托車上笑，不願一個人在車裡哭」、「好摸一直摸」、「沒硬塊，健康」、「放開那女孩！光天化日之下」、「你真的很閒，那麼專心看後照鏡」、「忘情摸胸罩，忘記戴口罩」、「只摸一邊會大小不一啦」、「專業的會伸進去」、「測試車頭燈是正確的駕駛行爲，好榜樣」、「回家模啦！很急嗎」。

有網友認為女騎士騎車沒戴口罩，也有網友認為拍下影片的車主不應該開車用手機「熱戀時都這樣，沒什麼奇怪」、「請問，摸奶是在爆什麼料」，網友認為該男女並未裸露，因此不涉及刑法妨害風化罪。