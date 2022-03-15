呂良煥。(中時資料照)

台灣著名高爾夫球員呂良煥，今(15)晨病逝於台北榮民總醫院，享夀86歲。高球文摘臉書貼文悼念，高球界人士紛紛留言：「願呂老師安息」、「感念，一代球王呂良煥老師是台灣運動大使」、「痛失國寶」表達不捨之意。

高球文摘臉書貼文表示，呂良煥生長於淡水，幼時家境貧苦，歷經牧童與桿弟的鍛鍊，憑藉努力與智慧，加上早期軍事將領周至柔、衣復恩等人提拔，逐漸於亞洲及日本高壇嶄露頭角，並在1971年於皇家伯克戴球場舉行的英國公開賽中勇奪第二。比賽期間，呂良煥精湛的球技以及優雅的紳士風度，在當時西方球員獨霸的高爾夫賽場上獨樹一幟，征服了無數球迷，加上媒體報導，自此"Mr. LU"的雅號不脛而走，廣為天下知。

回看當年大賽的紀錄片，呂良煥雖屈居第二，但在頒獎儀式中絲毫沒有失望之色，反而與冠軍球員李屈維諾(Lee Trevino)自在談笑，這種氣度在古今中外的比賽場上相當罕見。

「呂老師的離開，是台灣高球界的一大損失，」台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興指出，呂良煥是一位大師級的人物，不僅生涯戰功彪炳，且勇於挑戰新的領域，他鼎盛時期前進亞洲、東瀛、乃至歐洲，在在都對台灣高爾夫有著啟發作用，而且相當提攜後輩，陳榮興憶起自己早年練球時就時常受到指點，就連到了日本比賽時，一起吃飯都是呂良煥買的單，因為他知道年輕人生活不容易，希望能為他們減輕負擔。陳榮興強調，呂良煥終其一生都把傳承視為己任，直至病倒之前，一見到後輩，從職業球員到小朋友，都主動關切指點，偉大的胸襟令人懷念。

1993年11月1日1993年「約翰走路盃」國際高爾夫球逐洞賽(Johnnie Walker international club Championship)在廣東中山溫泉高爾夫球場舉行。中為呂良煥。(中時資料照/吳恭銘攝)

呂良煥的軼事無數，特別值得一提的是他的愛國心。傳記作家宋永祥指出，呂良煥比賽時一定要見到中華民國國旗，否則不出賽。後來與我國建交國家越來越少，國旗不容易取得，他索性自行攜帶國旗出國比賽。在傳奇的那場1971年的英國公開賽中，他的球誤傷到球迷，這並非球員之責，但他堅持自費招待受傷太太偕同丈夫來台暢遊，當事人返國後向英國媒體分享來台見聞，為中華民國做了一次成功的國民外交。

呂良煥近年飽受老化之苦，最後一次現身公開場合是在2013年12月8日出席國立體育大學體育博物館的「高爾夫球王呂良煥文物特展」。