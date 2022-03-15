由實力派演員金東旭、蔡貞安、金成圭主演，改編自韓國名導延尚昊知名動畫作品的韓劇《豬玀之王》，改編自韓國名導延尚昊2011年自編自導、隔年更進軍坎城影展的同名動畫片，講述20年前校園暴力的受害者黃京民（金東旭 飾），給擔任刑警的老同學鄭鍾碩（金成圭 飾）留下意味深長的連續謀殺案訊息，不僅喚醒兩人共同的「暴力記憶」，更引來女刑警姜真雅（蔡貞安 飾）全力追查真相的恐怖驚悚故事。

劇組在今（15日）舉辦線上記者會，金東旭被問到為何會接演該劇時，直接幽默喊：「因為我的生肖是屬豬的，所以想成為屬豬的王。」而他與蔡貞安繼《咖啡王子一號店》後睽違15年再度合作，嘴甜讚女方「真的都沒變，無論是當時或現在好像都一樣」、「從畫面上看還以爲只有我受到了歲月的摧殘」，蔡貞安也回誇「當時對我來說金東旭就像是個偶像」，接著又說「現在的他從外表上看來是娃娃臉，但在對話或演戲時的他就像大人一樣，是個內心很堅實的演員」。

出道27年的蔡貞安這次在雖是演藝生涯首次飾演刑警，但她自豪與角色的相似度有「120％」，她透露其實槍枝裝了子彈之後非常沈重，重到連要扣板機時手指都很吃力，不過金東旭當場大讚她「拿槍很有架勢」、「能感覺到她真的很努力練習了」，並說自己最期待的就是看到蔡貞安持槍登場的橋段播出。金東旭則自認和角色的性格南轅北轍，不過因為該劇題材涉及校園霸凌，他表示在揣摩角色時，特別著重角色成長過程的心理變化，很多情緒不斷交錯，加上劇中又有特殊裝扮，不管對於體力還是心境上都是一大挑戰。

過去一直都飾演犯人的金成圭，這次角色對調，劇中變身成追查金東旭的刑警，一嚐追人的滋味，但即使如此，還是被金東旭打趣形容為「從外貌上來看還真不知是他在追緝人或是被追緝」，金成圭自己也透露其實演刑警一點也不輕鬆，尤其是懸疑的情節常會讓他自我懷疑「我到底是在追人還是被追？」，而比起刑警這個職業，他更著重在角色成年後，如何擺脫過去痛苦的記憶，以及過程中的心境轉變。

《豬玀之王》本周六（19日）起，每週六在friDay影音、LINE TV更新2集。