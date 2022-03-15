華興托嬰中心虐嬰案1年後重啟調查，台中市議會15日進行專案報告，台中市長盧秀燕表示，該案件有通報、處理，但當時只針對單一事件調查，不夠周全，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

台市議員陳淑華今日臨時會關心華興托嬰中心虐嬰案懲處一事。

陳淑華痛批，近來這幾件兒虐事件都是去年已經發生，而且有多位孩子受虐，同時有多位教保員施虐，這也涉及了相關機構隱匿及其他違失。台中市兒虐事件層出不窮。

陳淑華說，盧秀燕講兒虐零容忍，管理態度鬆散，處理態度高舉輕放，沒辦法真正解決兒虐預防及處理。

陳淑華表示，道歉不能解決問題，媽媽市長變成道歉市長，盧秀燕應提出解決兒虐的預防及處理，媽媽市長有責任建制孩子平安長大的環境，營造對孩子友善快樂的環境。

盧秀燕說，彭局長是社會學大師，參與許多社會安全網相關制度提議或推動，自組閣以來，彭局長也是第一個被她糾正處分的局長，處分輕重每個議員看法不一，但該懲處的就要懲處，一視同仁。

社會局說，因托嬰中心作業問題，社會局去年未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；再者，沒有全面檢視10天的監視器畫面，以致於未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員。

社會局指出，經全面重新檢視調查，3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。社會局也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調。

為符合社會期待，嚴懲嚴罰遏止兒虐，社會局已檢討裁罰基準，研擬增加更具體明確的評估標準，同時加重罰則，透過更強力的手段，全力守護嬰幼兒安全。